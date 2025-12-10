Встреча Владимира Путина и президента Индонезии Прабово Субианто. Главное
Президент России Владимир Путин 10 декабря встретился с главой Индонезии Прабово Субианто.
На встрече в Кремле обсудили сотрудничество стран. По словам президента Индонезии, основная цель его визита в Россию — проведение консультаций и очередная возможность выразить искреннюю признательность за активный рост российско-индонезийских взаимоотношений.
— У стран есть определенные серьезные планы развития отношений. В этом году отметили 75-летие установления дипломатических отношений.
— Торгово-экономические связи стран развиваются хорошим темпом. За девять месяцев текущего года они выросли на 17%.
— Россия готова принять участие в развитии атомной энергетики Индонезии, если Джакарта посчитает это возможным.
— Немного сократилась поставка российской пшеницы на индонезийский рынок. Существует профицит. Россия готова искать пути дальнейшего развития отношений в этом секторе.
— Отношения в сфере военно-технического взаимодействия России и Индонезии развиваются и находятся на уровне хорошего профессионального взаимодействия. Индонезийские специалисты постоянно проходят подготовку в российских военных вузах. Это взаимодействие Россия готова расширять.
— Увеличивается турпоток между странами. Этому способствуют прямые авиационные рейсы и льготы в визовом обслуживании.
— Индонезия стала полноправным членом БРИКС, сейчас идут переговоры с ЕврАзЭС о создании зоны свободной торговли.
— Путин выразил благодарность лидеру Индонезии за личное участие в ПМЭФ в июне.
В ходе встречи Владимир Путин выразил Прабово Субианто соболезнования в связи с наводнением, в результате которого погибли более 900 человек.
В свою очередь президент Индонезии поблагодарил президента РФ за теплый прием и пригласил его посетить страну в 2026-2027 годах, когда позволит его плотный график.
По материалам пресс-службы Кремля.
