Встреча Владимира Путина и президента Индонезии Прабово Субианто. Главное

Президент России Владимир Путин 10 декабря встретился с главой Индонезии Прабово Субианто .

На встрече в Кремле обсудили сотрудничество стран. По словам президента Индонезии, основная цель его визита в Россию — проведение консультаций и очередная возможность выразить искреннюю признательность за активный рост российско-индонезийских взаимоотношений.

— У стран есть определенные серьезные планы развития отношений. В этом году отметили 75-летие установления дипломатических отношений.

— Торгово-экономические связи стран развиваются хорошим темпом. За девять месяцев текущего года они выросли на 17%.

— Россия готова принять участие в развитии атомной энергетики Индонезии, если Джакарта посчитает это возможным.

— Немного сократилась поставка российской пшеницы на индонезийский рынок. Существует профицит. Россия готова искать пути дальнейшего развития отношений в этом секторе.

— Отношения в сфере военно-технического взаимодействия России и Индонезии развиваются и находятся на уровне хорошего профессионального взаимодействия. Индонезийские специалисты постоянно проходят подготовку в российских военных вузах. Это взаимодействие Россия готова расширять.

— Увеличивается турпоток между странами. Этому способствуют прямые авиационные рейсы и льготы в визовом обслуживании.

— Индонезия стала полноправным членом БРИКС, сейчас идут переговоры с ЕврАзЭС о создании зоны свободной торговли.

— Путин выразил благодарность лидеру Индонезии за личное участие в ПМЭФ в июне.

В ходе встречи Владимир Путин выразил Прабово Субианто соболезнования в связи с наводнением, в результате которого погибли более 900 человек.

В свою очередь президент Индонезии поблагодарил президента РФ за теплый прием и пригласил его посетить страну в 2026-2027 годах, когда позволит его плотный график.

По материалам пресс-службы Кремля.

