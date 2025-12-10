Офицер из Сочи удостоен медали «Золотая Звезда» Героя России

Президент России Владимир Путин 9 декабря в Кремле вручил высшую государственную награду кадровому офицеру Сергею Терзияну из Сочи.

Об этом сообщил мэр города-курорта Андрей Прошунин. Он пояснил, что в Сочи живет мать Героя — Карина Вараздатовна.

Звание Героя России капитан Терзиян получил за мужество и героизм, проявленные в зоне специальной военной операции. Он лично уничтожил множество единиц вражеской техники с помощью дронов. Рискуя собственной жизнью, он не раз прикрывал товарищей.

«Сергей — настоящий защитник Отечества, пример доблести и отваги для наших поколений, — подчеркнул Прошунин. — От всей души поздравляю Сергея Миграновича со столь высоким признанием его заслуг! Желаю ему и родным крепкого здоровья, успехов и благополучия!»

