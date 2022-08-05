Встреча президентов России и Турции в Сочи длилась более четырех часов
Переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана прошли в Сочи 5 августа.
В ходе встречи главы государств договорились наращивать объем торговли РФ и Турции, идти навстречу ожиданиям обеих сторон по вопросам энергетики. Также взаимодействие планируют наращивать и в транспортной сфере, промышленности, сельском хозяйстве, строительстве.
Кроме того, «несмотря на текущие региональные и глобальные вызовы», президенты подтвердили волю стран к дальнейшему развитию отношений. Они подчеркнули ключевое значение доверительных отношений РФ и Турции для достижения региональной и международной стабильности, сообщает RT.
Кроме того, сообщается, что в ходе переговоров президенты договорились о начале частичной оплаты поставок российского газа в рублях.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», Путин выразил надежду, что Россия и Турция подпишут меморандум о развитии торгово-экономических связей между странами.
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