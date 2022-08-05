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В Сочи встретили главу Турции Реджепа Эрдогана

Политика
05.08.2022 17:55
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-vstretili-glavu-turtsii-redzhepa-erdogana
В Сочи встретили главу Турции Реджепа Эрдогана
Фото t.me/AlekseiKopaigorodskii

В Сочи 5 августа в аэропорту приземлился самолет президента Турции Реджепа Эрдогана. Он прибыл для переговоров с Владимиром Путиным.

«По поручению губернатора Вениамина Кондратьева встретили в аэропорту курорта президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, с которым двухстороннюю встречу проводит глава Российского государства Владимир Путин», — сообщил глава Сочи Алексей Копайгородский в Telegram.

«Надеюсь, нам сегодня удастся подписать соответствующий меморандум о развитии наших торгово-экономических связей с учетом тех договоренностей, которые были достигнуты нашей делегацией при работе в Турции буквально день-два назад. Мы очень рады вас видеть, добро пожаловать», — поприветствовал турецкого лидера Владимир Путин.

Кроме того, президент России уточнил, что разговор пойдет и о вопросах безопасности в регионе, прежде всего имея в виду сирийский кризис.

«Сегодня мир устремил свои взгляды на Сочи: что в Сочи будут делать, чем они будут заниматься в Сочи, что они будут обсуждать? Наверное, пристально [мир] следит за нашей встречей, за Сочи», — цитирует Эрдогана пресс-служба Кремля.

Как писал-интернет-портал «Кубань 24», в предыдущий раз лидеры России и Турции встречались 19 июля в Иране.

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