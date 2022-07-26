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Путин проведет встречу с Эрдоганом в Сочи 5 августа

Политика
26.07.2022 16:47
Ссылка https://kuban24.tv/item/putin-provedet-vstrechu-s-erdoganom-v-sochi-5-avgusta
Путин проведет встречу с Эрдоганом в Сочи 5 августа
Фото Сергея Савостьянова/ТАСС

Информация об этом появилась 26 июля в турецких СМИ. Подробности рабочего визита не уточняются.

Известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен 5 августа посетить Сочи с однодневным рабочим визитом. Планируется, что он встретится с президентом России Владимиром Путиным.

В предыдущий раз лидеры России и Турции встречались 19 июля в Иране, сообщает RT.

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