Путин проведет встречу с Эрдоганом в Сочи 5 августа
Политика
26.07.2022 16:47
Информация об этом появилась 26 июля в турецких СМИ. Подробности рабочего визита не уточняются.
Известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен 5 августа посетить Сочи с однодневным рабочим визитом. Планируется, что он встретится с президентом России Владимиром Путиным.
В предыдущий раз лидеры России и Турции встречались 19 июля в Иране, сообщает RT.
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