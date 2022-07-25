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Песков: резиденция Путина в Сочи не пострадала от разгула стихии

Общество
25.07.2022 16:48
Ссылка https://kuban24.tv/item/peskov-rezidentsiya-putina-v-sochi-ne-postradala-ot-razgula-stihii
Песков: резиденция Путина в Сочи не пострадала от разгула стихии
Дмитрий Песков. Фото пресс-службы президента РФ

На территорию Сочи 22 и 23 июля обрушился сильный ливень. В результате в городе затопило дороги, дворы частных домов, а также подвалы и цоколи многоэтажных домов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что сочинская резиденция Владимира Путина Бочаров Ручей не пострадала от недавнего удара стихии, сообщает ТАСС.

Резиденция президента Бочаров Ручей в Сочи расположена между Мамайкой и Большим Сочи. Поблизости с ней нет горных рек.

Читайте также: в Сочи пострадавшими от удара стихии признали 28 домов, где живут 135 человек.

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