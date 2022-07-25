Песков: резиденция Путина в Сочи не пострадала от разгула стихии

Дмитрий Песков. Фото пресс-службы президента РФ

На территорию Сочи 22 и 23 июля обрушился сильный ливень. В результате в городе затопило дороги, дворы частных домов, а также подвалы и цоколи многоэтажных домов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что сочинская резиденция Владимира Путина Бочаров Ручей не пострадала от недавнего удара стихии, сообщает ТАСС.

Резиденция президента Бочаров Ручей в Сочи расположена между Мамайкой и Большим Сочи. Поблизости с ней нет горных рек.

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