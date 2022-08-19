Встреча президентов России и Казахстана в Сочи продолжалась 2,5 часа
Встреча Владимира Путина и Касыма-Жомарта Токаева прошла в Сочи 19 августа.
О завершении переговоров сообщила пресс-служба президента Казахстана.
«Встреча Касым-Жомарта Токаева и Владимира Путина, которая продлилась 2,5 часа, завершилась», — говорится в сообщении.
Также было опубликовано видео, на котором Путин провожает президента Казахстана к автомобилю. На прощание лидеры стран обнялись.
В ходе встречи Токаев заявил, что рассчитывает на участие Владимира Путина в саммите СНГ, который пройдет в октябре. Кроме того, президент Казахстана выразил намерение усилить сотрудничество между странами.
«Каких-либо оснований, чтобы высказывать пессимистические прогнозы в отношении будущего нашего сотрудничества, конечно же, нет. Я лично как президент Казахстана настроен на то, чтобы придать дополнительную динамику нашему сотрудничеству во всех сферах», — цитирует Токаева ТАСС.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», президента Казахстана в аэропорту Сочи встретили вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель и мэр Сочи Алексей Копайгородский.
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