Встреча президентов России и Казахстана в Сочи продолжалась 2,5 часа

Фото пресс-службы президента РФ/ТАСС

Встреча Владимира Путина и Касыма-Жомарта Токаева прошла в Сочи 19 августа.

О завершении переговоров сообщила пресс-служба президента Казахстана.

«Встреча Касым-Жомарта Токаева и Владимира Путина, которая продлилась 2,5 часа, завершилась», — говорится в сообщении.

Также было опубликовано видео, на котором Путин провожает президента Казахстана к автомобилю. На прощание лидеры стран обнялись.

В ходе встречи Токаев заявил, что рассчитывает на участие Владимира Путина в саммите СНГ, который пройдет в октябре. Кроме того, президент Казахстана выразил намерение усилить сотрудничество между странами.

«Каких-либо оснований, чтобы высказывать пессимистические прогнозы в отношении будущего нашего сотрудничества, конечно же, нет. Я лично как президент Казахстана настроен на то, чтобы придать дополнительную динамику нашему сотрудничеству во всех сферах», — цитирует Токаева ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», президента Казахстана в аэропорту Сочи встретили вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель и мэр Сочи Алексей Копайгородский.