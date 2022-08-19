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В аэропорту Сочи встретили прибывшего на встречу с Путиным президента Казахстана

Политика
19.08.2022 15:26
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-aeroportu-sochi-vstretili-pribyvshego-na-vstrechu-s-putinym-prezidenta-kazahstana
В аэропорту Сочи встретили прибывшего на встречу с Путиным президента Казахстана
Фото t.me/AlekseiKopaigorodskii

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Сочи 19 августа. В аэропорту его встретили вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель и мэр Сочи Алексей Копайгородский.

«Сегодня по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева прибыл в международный аэропорт Сочи встретить Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, с которым деловую встречу проводит глава нашего государства Владимир Путин. Главный российский курорт снова в центре внимания СМИ десятков стран. Обсуждаются вопросы стратегического партнерства и сотрудничества. Сочи прочно закрепил за собой статус города международной политики, где на высшем уровне принимаются решения, задающие мировую повестку», — написал Копайгородский в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», лидеры России и Казахстана стран планируют обсудить вопросы развития стратегического партнерства и сотрудничества.

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