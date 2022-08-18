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В Сочи 19 августа пройдет встреча Путина с президентом Казахстана Токаевым

Политика
18.08.2022 13:06
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-19-avgusta-projdet-vstrecha-putina-s-prezidentom-kazahstana-tokaevym
В Сочи 19 августа пройдет встреча Путина с президентом Казахстана Токаевым
Фото пресс-службы президента РФ

Главы стран планируют обсудить вопросы развития российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и сотрудничества.

Также Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев в переговорах уделят внимание двустороннему взаимодействию в рамках интеграционных объединений, в том числе СНГ, в котором Казахстан председательствует в 2022 году, сообщает RT.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 5 августа в Сочи прошли переговоры Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

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