В Сочи 19 августа пройдет встреча Путина с президентом Казахстана Токаевым
Политика
18.08.2022 13:06
Главы стран планируют обсудить вопросы развития российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и сотрудничества.
Также Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев в переговорах уделят внимание двустороннему взаимодействию в рамках интеграционных объединений, в том числе СНГ, в котором Казахстан председательствует в 2022 году, сообщает RT.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», 5 августа в Сочи прошли переговоры Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
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