Встреча предпринимателей с Корпорацией МСП пройдет в Краснодаре

Мероприятие пройдет 12 апреля в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

«Это вторая встреча наших предпринимателей с представителями Корпорации МСП. В открытом диалоге обсудят условия получения финансовых мер поддержки, программы льготного кредитования, возможности кооперации и сбыта продукции, способы защиты прав предпринимателей. Для глубокой проработки вопросов желающие могут поучаствовать в закрытой встрече», — сказал руководитель департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности края Василий Воробьев.

Чтобы принять участие в основных мероприятиях, предприниматели должны зарегистрироваться на Цифровой платформе МСП.РФ. На закрытую встречу для поддержки Корпорации МСП можно записаться по номеру 8 (861) 251-77-26.

На Кубани зарегистрированы более 300 тыс. представителей малого и среднего предпринимательства и около 488 тыс. самозанятых. Для них работают Фонды микрофинансирования, развития бизнеса и инноваций, а также Агентство по привлечению инвестиций и Центр поддержки экспорта, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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