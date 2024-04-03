Услуги конструктора смогут получить бизнесмены в Инжиниринговом центре Кубани

Конструкторские услуги по оцифровке, разработке и печати комплектов лекал для легкой промышленности теперь доступны кубанским предпринимателям в Инжиниринговом центре — «Мой бизнес».

Благодаря новому направлению предприниматели смогут сделать оцифровку лекал для архива и хранения, градацию по размерам и ростам, а также напечатать лекала.

По словам руководителя департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности края Василия Воробьева, конструкторские услуги будет оказывать инженер-конструктор центра с помощью специализированного оборудования и ПО на льготных условиях для субъектов МСП. Для ИП, юрлиц, самозанятых и физлиц услуги будут оказывать на общих условиях.

«Услуга будет востребована среди производителей одежды, мебельной обивки, автомобильных чехлов и аксессуаров, детских игрушек и других швейных изделий, а также популярна для швейных мастерских и ателье», — рассказал Василий Воробьев.

Исполнительный директор Фонда развития бизнеса Краснодарского края Елена Пистунова добавила, что Инжиниринговый центр — это структурное подразделение центра «Мой бизнес», он существует с 2018 года. Центр помогает предпринимателям, работающим в сферах промышленного и сельскохозяйственного производства. За все время поддержку Центра получили более 1,4 тыс. бизнесменов.

Поддержку предпринимателям оказывают в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Подробнее о работе Инжинирингового центра можно узнать на сайте или по телефону 8 (861) 991-49-87, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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