О поддержке бизнеса на Кубани рассказали на Всемирном фестивале молодежи

Руководители фондов развития бизнеса, микрофинансирования и развития инноваций региона, которые оказывают поддержку по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство», выступили перед участниками форума.

С молодежью из России, Беларуси, Абхазии, Китая, Индии, Узбекистана, Индонезии и Сербии на стенде региона провели форсайт-сессию «Современный город молодых: решение проблем через побратимское движение». Участники обсудили инновационные идеи, которые помогут решить актуальные проблемы современного города для реализации с городами-побратимами краевого центра.

Проект «Школа молодого предпринимателя «Бизнес молодых» был создан в 2021 году, чтобы помочь опытным и начинающим предпринимателям от 18 до 35 лет в развитии дела, а также оказать комплексную поддержку на всех этапах его развития, рассказала исполнительный директор Фонда развития бизнеса Краснодарского края Елена Пистунова.

«За 3 года реализации участие в проекте приняли более 9 тыс. молодых людей. Выпускники школы защитили около 600 бизнес-проектов, создано более 500 новых субъектов МСП. Такие результаты стали возможны за счет ежегодной модернизации образовательной части проекта, привлечения уникальных наставников и экспертов», — пояснила Пистунова.

На Кубани молодые предприниматели привлекли около 87 млн рублей льготных займов, получили поручительства Фонда на сумму свыше 40 млн рублей. Кроме того, 30 участников получили субсидии на возмещение части затрат на приобретение нематериальных активов и основных средств. Общая сумма — более 6,1 млн рублей.

«Участники проекта «Школа молодого предпринимателя. Бизнес молодых» получают возможность воспользоваться микрозаймом от Фонда микрофинансирования по льготным ставкам от 0,1% годовых в сумме от 100 тыс. рублей до 5 млн рублей на развитие и масштабирование бизнеса», — сказала исполнительный директор Фонда микрофинансирования Краснодарского края Оксана Слюсарева.

Для всех начинающих предпринимателей также доступен заем по программе «Старт» — на запуск собственного дела они могут получить до 3 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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