На модернизацию четырех промпроизводств выделят более 172,5 млн рублей на Кубани

Средства для обрабатывающих и перерабатывающих производств предоставит Фонд развития промышленности Краснодарского края.

На очередном заседании экспертный совет фонда одобрил займы по льготным ставкам четырем предприятиям из Краснодара, Кавказского, Курганинского и Тихорецкого районов.

В рамках программы «Проекты развития (краевое финансирование)» производственно-коммерческой фирме одобрили заем в 100 млн рублей. Компания специализируется на дорожно-ремонтных работах, производит стройматериалы. Предприятие планирует вложить заемные средства в оснащение новой площадки — приобрести бетоноформовочную линию по изготовлению бордюров и поребриков.

Тихорецкому машиностроительному заводу согласовали финансирование в размере 50 млн рублей на пополнение оборотных средств. Благодаря займу предприятие закупит сырье, нужные для производства материалы, а также комплектующие для оборудования.

Двум другим компаниям одобрили займы в размере 17,5 млн рублей и 5 млн рублей по программе «Пищевик», отметил директор Фонда развития промышленности региона Дмитрий Цаплев.

«Производители модернизируют промышленное оборудование и создают новые производства, что будет способствовать увеличению объемов выпуска продукции», — отметил директор Фонда развития промышленности региона Дмитрий Цаплев.

Фонд развития промышленности Краснодарского края в этом году докапитализируют на 1,1 млрд рублей, подчеркнул министр промышленной политики Кубани Дмитрий Хмелько. По его словам, к концу года объем фонда превысит 7,2 млрд рублей.

«Это позволит профинансировать техническое переоснащение еще большего количества производств региона и запустить новые формы поддержки предприятий. Сегодня разрабатываем порядок предоставления грантов для индустриальных компаний», — рассказал Хмелько.

В фонде действуют 16 программ, среди них 12 фонд финансирует за счет собственных средств, а четыре — при поддержке федерального ФРП. Узнать подробнее об условиях программ можно на сайте краевого ФРП. Консультацию по вопросам предоставления льготных займов предоставляют в рабочее время в будние дни по телефонам: +7 (861) 205-44-09, 8-800-500-27-28, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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