Кондратьев: на Кубани 27 территорий наращивают промышленный потенциал

Промышленность вновь стала ключевой отраслью экономики Кубани. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил об этом 5 марта.

Глава региона отметил, что Кубань вошла в топ-5 промышленных лидеров, вдвое улучшив эффективность.

«Сейчас очевидно, что стратегия планомерной промышленной политики была верной и дальновидной. Рост в металлургии, станкостроении, производстве стройматериалов и других направлениях обеспечил внутренний рынок собственной продукцией и выход на внешние рынки», ― добавил он.

Губернатор подчеркнул, что с 2017 года выбраны исторически сложившиеся и перспективные для промышленного роста районы и города Кубани ― 27 территориий с высоким промышленным, инновационным и транспортным потенциалом. По словам Кондратьева, на этих территориях есть все условия для развития человеческого капитала и производства конкурентоспособной промышленной продукции. Кроме того, для каждой из них разработаны приоритетные отрасли в зависимости от существующих ресурсов. Также определены векторы развития согласно с системой мер поддержки, продвижением продукции компаний на внешнем и внутреннем рынках.

«В приоритете создание индустриальных, промтехнопарков и промзон, укрепление кооперационных связей и кадрового потенциала, привлечение инвестиций. Итогом стало то, что за последние семь лет промышленное производство на Кубани шагнуло далеко вперед, ежегодно показывая положительную динамику», ― подчеркнул губернатор.

Согласно результатам прошлого года, предприятия промышленного комплекса Кубани впервые превысили показатель в полтриллиона рублей в отгрузке продукции, а индекс промышленного производства по региону составил 104,3%.

Лидерами по объему отгрузки продукции и оказанных услуг в прошлом году стали Абинский район ― 96,7 млрд рублей, Краснодар ―67,1 млрд и Новороссийск ― 58,7 млрд. Среди ведущих отраслей металлообработка, машиностроение, производство стройматериалов, химическая, легкая промышленность, отрасли лесопромышленного комплекса.

Первую «дорожную карту» по комплексному развитию промышленного потенциала разработали в 2017 году для Армавира. Благодаря этому удалось восстановить несколько банкротных компаний. Также открыли первый на Кубани промтехнопарк на площадке электротехнического завода. Стартовал проект индустриального парка на базе вагоностроительного предприятия. Все эти меры поспособствовали росту объемов производства и отгрузки промышленной продукции. Только в 2023 году компании промышленного комплекса Армавира отгрузили продукцию на около 16 млрд рублей, что на 67,4% больше, чем в 2022 году. Такой подход признали успешным на уровне края. Уже в 2018 году разработали «дорожные карты» по промышленному развитию 12 районов Кубани. В 2022 году их утвердили для 27 территорий со сроком реализации в этом году, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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