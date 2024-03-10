Встреча ПФК «Кубань» с тульским «Арсеналом» завершилась без голов — 0:0

Краснодарский футбольный клуб «Кубань» сыграл вничью с тульской командой «Арсенал» в матче двадцать второго тура Первой лиги.

Матч прошел в Краснодаре на стадионе «Кубань», несмотря на ряд острых моментов в первом тайме, соперники сыграли вхолостую и так и не смогли открыть счет.

После 22 игр Первой лиги «желто-зеленые» набрали 21 очко и занимают 17-е место турнирной таблицы. Сыграв столько же матчей туляки получили 39 очков и располагаются на втором месте.

В текущем футбольном сезоне игроки двух команд встречались в 15-м туре. Тогда «Кубань» уступила «Арсеналу» со счётом 1:3.