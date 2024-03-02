ФК «Кубань» на своем поле проиграл «Шиннику» со счетом 0:2

Матч 21 тура МЕЛБЕТ-Первой лиги между ФК «Кубань» и ярославским «Шинником» прошел 2 марта на стадионе «Кубань» в Краснодаре.

Встреча завершилась со счетом 0:2 в пользу гостей. Первый гол на 49 минуте забил нападающий «Шинника» Игорь Андреев. Второй мяч в ворота «Кубани» на 55 минуте игры забил полузащитник Василий Алейников.

Следующий матч ФК «Кубань» проведет с тульским «Арсеналом». Он состоится 10 марта на стадионе «Кубань».

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