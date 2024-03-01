Футболисты «Краснодара» и «Сочи» вошли в расширенный состав сборной России

Тренерский штаб национальной сборной России по футболу 1 марта назвал расширенный состав игроков на ближайшие товарищеские матчи. В него вошли 38 футболистов.

В расширенный состав сборной РФ вошли три футболиста «Краснодара»: Матвей Сафонов, Сергей Волков, Никита Кривцов и Александр Черников, а также защитник «Сочи» Дмитрий Чистяков.

В сборную также вызвали уроженцев Краснодарского края: Алексея Миранчука («Аталанта» Италия), Антона Миранчука («Локомотив» Москва), Даниила Фомина («Динамо» Москва), Данила Пруцева и Антона Зиньковского («Спартак» Москва).

«Финальный состав планируем объявить по итогам 20 тура. Возможно, в нем появятся и другие кандидаты, которых нет в этом списке, всего же будет вызвано около 25 полевых игроков», — цитирует главного тренера сборной России Валерия Карпина пресс-служба РФС.

В марте сборная России проведет два товарищеских матча: против Сербии — 21 числа и против Парагвая — 25 числа.

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