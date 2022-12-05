Вспышки на Солнце: с 22 декабря Землю ждет затяжная магнитная буря

По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН, ожидаемая магнитная буря будет умеренной силы (G1), но продлится долго — 22 декабря и в период с 25 по 28 декабря.

В это время метеозависимым людям, особенно страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, стоит соблюдать особую осторожность. В период магнитных бурь есть риск гипертонических кризов. Необходимо регулярно измерять давление и не забывать принимать лекарства.

Также, согласно прогнозам, магнитосфера Земли останется возбужденной 23, 24 и 29 декабря, сообщает пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ.

Классификация магнитных бурь включает в себя пять уровней. Слабые магнитные бури с индексом G1 влияют на работу энергосистем и на пути миграции птиц и животных. Они способны спровоцировать незначительные сбои. Сильные магнитные возмущения нарушают коротковолновую связь и работу навигационных систем. Кроме того, они вызывают сбои напряжения в промышленных сетях.

Последнюю крупную магнитную бурю зафиксировали 26 августа.

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