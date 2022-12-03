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На Кубани объявили предупреждение о сгоне воды в Азовском море

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-obyavili-preduprezhdenie-o-sgone-vody-v-azovskom-more
На Кубани объявили предупреждение о сгоне воды в Азовском море
Фото ajs1980518, pixabay.com

МЧС 3 декабря предупредило о сгоне воды в Таганрогском заливе.

По данным группы морского прогнозирования Северо-Кавказского УГМС, с 20:00 и до конца дня 3 декабря, а также ночью и днем 4 декабря в Таганрогском заливе Азовского моря, в том числе в морпортах Ейск и Таганрог, прогнозируется ветровой сгон. Уровни воды могут достичь опасных отметок и ниже.

В случае возникновения ЧС следует звонить на номера: 112, 01, 101 и 8 (861) 268-64-40, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России Краснодарскому краю.

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