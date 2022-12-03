На Кубани объявили предупреждение о сгоне воды в Азовском море
Общество
03.12.2022 19:50
МЧС 3 декабря предупредило о сгоне воды в Таганрогском заливе.
По данным группы морского прогнозирования Северо-Кавказского УГМС, с 20:00 и до конца дня 3 декабря, а также ночью и днем 4 декабря в Таганрогском заливе Азовского моря, в том числе в морпортах Ейск и Таганрог, прогнозируется ветровой сгон. Уровни воды могут достичь опасных отметок и ниже.
В случае возникновения ЧС следует звонить на номера: 112, 01, 101 и 8 (861) 268-64-40, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России Краснодарскому краю.
Читайте также: в Краснодарском крае 4 декабря ожидается мокрый снег.
Популярные новости
- На что жалуются жители Краснодарского края и занимается ли ЦУР цензурой?
- Перетягивание языка — Ваши близкие участвуют в СВО? Осторожнее в соцсетях и мессенджерах!
- Врач-кардиолог рассказала, как подготовить организм к празднованию Нового года
- Рост тарифов ЖКХ: на сколько подорожают свет, вода и газ в Краснодаре с 1 декабря
- В Новороссийске оцифруют все городские кладбища
- ВОЗ: 90% населения планеты обладает иммунитетом к коронавирусу