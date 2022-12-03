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В Краснодарском крае 4 декабря ожидается мокрый снег

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-4-dekabrya-ozhidaetsya-mokryj-sneg
В Краснодарском крае 4 декабря ожидается мокрый снег
Фото Oleg Magni, pexels.com

По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на Кубани 4 декабря будет облачно с прояснениями. Местами пройдут небольшие осадки — дождь и мокрый снег.

В отдельных районах прогнозируется гололедно-изморозевые явления. На дорогах может образоваться гололедица. Ветер будет дуть восточный 6-11 м/с, местами порывы будут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1…-6°, днем 0…+5°. В горах температура воздуха ночью может опуститься до -5°. Днем 0…+5°.

На Черноморском побережье ожидается переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер восточный, 12-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

В Новороссийске будет дуть ветер 15-20 м/с с порывами до 20-25 м/с. Температура воздуха ночью 1…6°, днем 6…11°, сообщает Краснодарский ЦГМС в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае до конца недели прогнозируется похолодание и усиление ветра.

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