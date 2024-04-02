Всплеск активности догхантеров отметили в России: как уберечь собак?

Догхантеры занимаются убийствами бездомных собак по собственной инициативе.

Депутат Госдумы Владимир Бурматов отметил, что отравления безнадзорных собакам догхантерами стало носить массовый характер. Он посоветовал хозяевам в случае отравления питомца — обратиться в ветклинику, носить сорбенты, а также заявить в полицию.

Зоозащитница Ольга Еремеева подчеркнула, что доказать причастность того или иного лица к отравлению — очень сложно. Кроме того, по словам Еремеевой, животное в законодательстве фактически приравнивается к личному имуществу.

Врач Татьяна Гольнева порекомендовала выгуливать питомцев в намордниках, чтобы они не смогли проглотить отраву, которая, например, может находиться в сыре. Она добавила, что догхантеры убивают не только бездомных, но и домашних животных, и таких случае много, сообщает телеканал «360».

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