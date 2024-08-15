Всеволод Нетреба назначен вице-мэром Краснодара

Кандидатуру Всеволода Нетребы на должность замглавы Краснодара поддержали депутаты городской Думы на 78-м внеочередном заседании.

Он будет курировать внутреннюю политику в администрации столицы Кубани.

Всеволод Нетреба родился в Краснодаре. У него два высших образования, он 12 лет служил в ВС РФ. Всеволод Нетреба с 2016 по 2020 годы был замглавы, главой администрации Пашковского сельского округа. С 2020 по 2023 годы работал замглавы администрации Прикубанского округа. С 2023 года по настоящее время Всеволод Нетреба является первым замдиректора департамента внутренней политики администрации Краснодарского края.

Также в ходе 78-го внеочередного заседания городской Думы Краснодара согласовали кандидатуру Геннадия Попова на должность департамента внутренней политики администрации Краснодара.

Геннадий Попов с 2022 года и по настоящее время занимал должность замначальника территориального отдела департамента внутренней политики Краснодарского края, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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