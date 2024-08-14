Стали известны имена трех новых руководителей в мэрии Сочи

Имена новых руководителей департаментов опубликовали на сайте администрации города-курорта 14 августа.

Так, должность директора департамента архитектуры и градостроительства заняла Оксана Сергиенко, руководителя департамента инвестиций — Вадим Финашин.

Исполняющим обязанности директора департамента курортов, туризма и потребительской сферы стал Александр Девин.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», свои посты в администрации Сочи покинули замглавы города Олег Бурлеев, директор департамента курортов, туризма и потребсферы Святослав Ершов, департамента инвестиций Илья Кирюта и департамента архитектуры и градостроительства Николай Семенцов.