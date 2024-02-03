Всероссийский турнир по самбо стартовал в Новороссийске

Соревнования «Памяти высадки морского десанта 18 армии на Малую землю 3 февраля 1943 года» объединили более 200 юношей и девушек.

«Соревнования стали традиционными, их проводят в Новороссийске уже четыре года. Краснодарский край активно участвует в проекте «Самбо в школу», в нем задействовано 795 общеобразовательных организаций и почти 500 тыс. учащихся, которые также занимают лидирующие места во всероссийской школьной лиге самбо. Благодаря качественной подготовке спортивного резерва кубанские самбисты регулярно завоевывают медали на соревнованиях всех уровней», — сказал заместитель губернатора Александр Власов.

В турнире примут участие самбисты из Краснодарского края, Адыгеи, Крыма, Севастополя, ДНР, Ставрополья, Ростовской, Астраханской и Волгоградской областей. Соревнования завершатся 7 февраля, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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