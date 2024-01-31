Кондратьев: Кубань стала лидером России по реализации проекта «Самбо в школу»

Краснодарский край стал одним из первых регионов России, присоединившихся к проекту «Самбо в школу».

«Кубань стала лидером по числу общеобразовательных организаций, включенных в проект. Сейчас в нем 795 школ», — рассказал губернатор Вениамин Кондратьев.

Глава региона уточнил, что сейчас в школах Краснодарского края самбо занимаются около 500 тыс. учеников.

Кондратьев добавил, что на Кубани построили уже 26 центров единоборств. В текущем году планируют достроить еще 18 объектов. В Краснодаре достраивают «Дворец самбо», который станет центром притяжения спортсменов со всей России, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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