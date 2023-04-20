Всероссийский субботник пройдет 22 апреля в Краснодарском крае
Субботник проведут на благоустроенных по нацпроекту «Жилье и городская среда» зонах и территориях, которые планируют обновить.
Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Прошунин сообщил, что Всероссийский субботник пройдет во всех городах и районах Кубани и призвал жителей принять в нем участие.
«Принять участие в экологической акции могут коллективы предприятий, учреждений и организаций, учащиеся, волонтеры, общественники и все желающие. Также жители могут самостоятельно организовать коллективную уборку своей придомовой территории», — сказал Прошунин.
В рамках субботника планируется уборка дворов и общественных пространств, покраска заборов и лавочек, высадка цветов и деревьев. Кроме того, приведут в порядок памятники и скульптуры.
В Крымске планируют привести в порядок бульвар на улице Луначарского, которую обновили по нацпроекту в прошлом году. В Краснодаре весенняя уборка планируется в сквере памяти Героев-танкистов в поселке Колосистом и на бульваре имени Россинского в поселке Краснодарском. Эти территории представлены на голосовании за объекты благоустройства в 2024 году, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
У жителей Краснодарского края есть возможность проголосовать за зеленые зоны для благоустройства. Всероссийское голосование проходит с 15 апреля по 31 мая на платформе 23.gorodsreda.ru. Территорию, которая наберет большинство голосов, благоустроят в 2024 году по региональному проекту «Формирование комфортной городской среды», который входит в профильный нацпроект.
Читайте также: Крюковское водохранилище достроят до середины лета 2023 года в Краснодарском крае.
- «Смерш» — что вы знаете о легендарном подразделении советской контрразведки
- Полиция Новороссийска проверит информацию о подростках, испортивших электросамокат
- В Краснодаре иномарка спровоцировала массовое ДТП с участием еще 7 машин
- ФК «Краснодар» дома обыграл «Крылья Советов» в серии пенальти и вышел в финал Кубка России
- Защита изуродованной модели из Сочи подаст в суд на врача, заявившего о наличии у нее склеродермии
- Суд обязал краевые власти продать Дерипаске 216 га земли за 7 млн рублей