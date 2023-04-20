Всероссийский субботник пройдет 22 апреля в Краснодарском крае

Субботник проведут на благоустроенных по нацпроекту «Жилье и городская среда» зонах и территориях, которые планируют обновить.

Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Прошунин сообщил, что Всероссийский субботник пройдет во всех городах и районах Кубани и призвал жителей принять в нем участие.

«Принять участие в экологической акции могут коллективы предприятий, учреждений и организаций, учащиеся, волонтеры, общественники и все желающие. Также жители могут самостоятельно организовать коллективную уборку своей придомовой территории», — сказал Прошунин.

В рамках субботника планируется уборка дворов и общественных пространств, покраска заборов и лавочек, высадка цветов и деревьев. Кроме того, приведут в порядок памятники и скульптуры.

В Крымске планируют привести в порядок бульвар на улице Луначарского, которую обновили по нацпроекту в прошлом году. В Краснодаре весенняя уборка планируется в сквере памяти Героев-танкистов в поселке Колосистом и на бульваре имени Россинского в поселке Краснодарском. Эти территории представлены на голосовании за объекты благоустройства в 2024 году, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

У жителей Краснодарского края есть возможность проголосовать за зеленые зоны для благоустройства. Всероссийское голосование проходит с 15 апреля по 31 мая на платформе 23.gorodsreda.ru. Территорию, которая наберет большинство голосов, благоустроят в 2024 году по региональному проекту «Формирование комфортной городской среды», который входит в профильный нацпроект.

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