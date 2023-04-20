Крюковское водохранилище достроят до середины лета 2023 года в Краснодарском крае
Водохранилище планируют сдать в эксплуатацию до конца 2023 года. Об этом сообщил и. о. директора ФГБУ «Управление «Кубаньмелиоводхоз» Михаил Фролов.
«Крюковское водохранилище мы заканчиваем в этом году. Мы планируем закончить все работы до середины лета и до конца года уже ввести его в эксплуатацию. Со следующего года оно включается в работы по подаче воды», — рассказал Михаил Фролов.
Реконструкция водохранилища стартовала в 2021 году. Подрядчиком выступило ООО «Инженерные технологические системы», зарегистрированное в 2017 году. Основной вид деятельности компании — строительство нежилых и жилых конструкций. На благоустройство было выделено 385 млн рублей из федерального бюджета.
На территории Крюковского водохранилища уже проводились восстановительные работы. Так, 30 марта 2017 года в районе северной дамбы зафиксировали просадку грунта длиной около 150 м и глубиной 1,5-2 м. Впоследствии администрация Северского района ввела режим повышенной готовности, а также запланировала специальные работы по укреплению береговой линии. Их завершили 6 апреля того же года. По окончании исследования дамбы нарушений не обнаружили, сообщает РБК.
У жителей Краснодарского края есть возможность проголосовать за зеленые зоны для благоустройства. Всероссийское голосование проходит с 15 апреля по 31 мая на платформе 23.gorodsreda.ru. Территорию, которая наберет большинство голосов, благоустроят в 2024 году по региональному проекту «Формирование комфортной городской среды», который входит в профильный нацпроект.
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