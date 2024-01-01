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Всероссийский легкоатлетический забег состоялся 1 января на пляже Анапы

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/vserossijskij-legkoatleticheskij-zabeg-sostoyalsya-1-yanvarya-na-plyazhe-anapy
Всероссийский легкоатлетический забег состоялся 1 января на пляже Анапы
Фото t.me/anapaofficial

Забег традиционно посвятили русскому святому преподобному Илье Муромскому. Перед забегом священнослужитель Свято-Онуфриевского храма отец Геннадий отслужил молебен и благословил участников забега.

В забеге приняли участие члены спортивных клубов и федераций Анапы, Москвы и других городов, депутаты ЗСК Алексей Аксенов и Николай Морарь, представители мэрии города, Союза казачьей молодежи, а также активные жители курорта. Участники по пляжу преодолели дистанции длиной в 5 км и 10 км.

Организатором забега стало управление по физической культуре и спорту мэрии и федерация бокса Анапы, сообщает пресс-служба администрации города-курорта.

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