Предновогодний заплыв Дедов Морозов-моржей прошел в Анапе
Спорт
30.12.2023 13:38
Общероссийский заплыв Дедов Морозов прошел в Анапе днем 30 декабря.
В предновогоднем заплыве приняли участие анапские Деды Морозы, а также гости из Геленджика и Калининграда.
Температура воды в море в Анапе около 12 °C, воздуха — 11-12 °C, это стало настоящим зарядом бодрости и хорошего настроения на все предстоящие праздники.
Праздник ЗОЖ организовал Центр закаливания «Солнечные моржи Анапы».
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