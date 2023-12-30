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Предновогодний заплыв Дедов Морозов-моржей прошел в Анапе

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/prednovogodnij-zaplyv-dedov-morozov-morzhej-proshel-v-anape
Предновогодний заплыв Дедов Морозов-моржей прошел в Анапе
Фото t.me/anapanovosti

Общероссийский заплыв Дедов Морозов прошел в Анапе днем 30 декабря.

В предновогоднем заплыве приняли участие анапские Деды Морозы, а также гости из Геленджика и Калининграда.

Температура воды в море в Анапе около 12 °C, воздуха — 11-12 °C, это стало настоящим зарядом бодрости и хорошего настроения на все предстоящие праздники.

Праздник ЗОЖ организовал Центр закаливания «Солнечные моржи Анапы».

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