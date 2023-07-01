Всероссийский конкурс #ВместеЯрче стартовал на Кубани

К участию в конкурсе творческих, проектных и исследовательских работ приглашаются дети от шести до 18 лет.

Конкурс #ВместеЯрче проводит Министерство энергетики России. Работы принимаются по трем номинациям. Конкурс рисунков и плакатов по теме «Магия света». Конкурс сочинений «Жить — значит работать», посвященный 150-летию со дня рождения электротехника К.А. Круга. Соревнование творческих и исследовательских проектов по направлениям «Прорывные технологии будущего» и «Программный продукт для цифровой энергетики».

Региональный этап продлится до 13 октября. Федеральный этап пройдет с 20 ноября по 6 декабря. Церемония награждения состоится 22 декабря в День энергетика.

С подробностями можно ознакомиться на сайте, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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