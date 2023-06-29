В федеральном этапе конкурса профмастерства «Сердце отдаю детям» примут участие 13 кубанских педагогов

Всероссийский конкурс профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» проходит в 19-й раз.

По итогам общественного голосования в финале оказались четыре участника-самовыдвиженца из Краснодарского края: Сергей Неделько, Сатеник Ханоян, Елена Серебренникова и Аркадий Глущенко. Еще девять участников финала — победители регионального тура.

С июля по август пройдет заочный этап конкурса, а очный состоится в сентябре в Санкт-Петербурге. Победителей в девяти номинациях определят по итогам открытого мастер-класса, после чего финалисты продолжат борьбу за звание абсолютного победителя во втором туре. Их ждет конкурсное испытание «Педагогическое многоборье» и профессиональный диалог с представителем Минпросвещения России, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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