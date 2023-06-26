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Лучших педагогов детских садов выбрали в Краснодарском крае

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/luchshih-pedagogov-detskih-sadov-vybrali-v-krasnodarskom-krae
Лучших педагогов детских садов выбрали в Краснодарском крае
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

На Кубани подвели итоги ежегодного профессионального конкурса «Лучшие педагогические работники дошкольных образовательных организаций».

Победителями конкурса стали 20 педагогических работников. Это воспитатели, музыкальные руководители, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, педагоги-психологи из Краснодара, Сочи, Новороссийска, Горячего Ключа, Анапы, Динского, Тимашевского, Апшеронского, Брюховецкого, Приморско-Ахтарского, Ленинградского, Абинского, Туапсинского и Красноармейского районов. Конкурсанты в течение двух дней публично защищали свои проекты, а также демонстрировали владение современными методиками и технологиями в профессиональной деятельности. Всех победителей, лауреатов и участников конкурса наградят ценными подарками.

«Дошкольное образование считается фундаментом всей системы, так как закладывает основы личности, зажигает в каждом ребенке интерес к познанию. В Год педагога и наставника особенно важно отметить и поблагодарить тех, кто работает с самыми маленькими жителями края», — цитирует министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Елену Воробьеву пресс-служба администрации Краснодарского края.

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