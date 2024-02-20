Всероссийский форум «Сильные идеи для нового времени» стартовал в Москве

Краснодарский край вошел в топ-10 самых активных регионов страны по числу поданных на форум идей.

Искусственный интеллект для выявления рака, семейный парк, банковская карта международного туриста — уникальные продукты и проекты для жизни представили на форуме «Сильные идеи для нового времени». Всего в этом году поступило более 30 тыс. инициатив.

«Форум «Сильные идеи для нового времени» состоится уже в четвертый раз. Нам поступило рекордное количество проектов — более 30 тыс. по 7 направлениям. Жители всех регионов России предложили свои решения по улучшению качества жизни и социального обслуживания, развитию экономики, образованию и новым технологиям, экологии. Лучшие из них получат поддержку и обязательно будут реализованы», — отметила гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

Так, от Краснодарского края на форум подали 907 проектов. По этому показателю Кубань занимает 9 место в списке наиболее активных участников съезда. Топ-10 регионов страны по числу поданных на форум идей выглядит так:

Башкирия — 3 тыс. 707 проектов;

Москва — 3 тыс. 256 проектов;

Нижегородская область — 2 тыс. 890 проектов;

Самарская область — 1 тыс. 416 проектов;

Саратовская область — 1 тыс. 388 проектов;

Ростовская область — 1 тыс. 191 проектов;

Санкт-Петербург — 1 тыс. 173 проектов;

Московская область — 1 тыс. 101 проектов;

Краснодарский край — 907 проектов;

Иркутская область — 571 проектов.

Сессии и презентации инициатив проводят при участии экспертов. Те, что получат одобрение, начнут масштабировать. В финальный день форума 20 февраля состоится пленарное заседание.

Первый форум «Сильные идеи для нового времени», организованный Агентством стратегических инициатив (АСИ) и Фондом Росконгресс, состоялся в 2020 году. По указу президента России Владимира Путина он стал ежегодным. К примеру, в прошлом году на форум поступило 23 тыс. 563 идей для развития страны, сообщает ТАСС.

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