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Минькова поучаствовала в изучении Национальной социальной инициативы в Москве

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/minkova-pouchastvovala-v-izuchenii-natsionalnoj-sotsialnoj-initsiativy-v-moskve
Минькова поучаствовала в изучении Национальной социальной инициативы в Москве
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова вместе с представителями других регионов России приняла участие в изучении нового проекта Агентства стратегических инициатив.

По словам замгубернатора, основные принципы проекта — институт региональных сервисных уполномоченных, рейтинг качества жизни, региональный социальный стандарт, а также программа «Открыто для всех».

«Разберем каждый компонент, поделимся региональными практиками. Изучить программу будет полезно каждому, кто регулирует социальную отрасль — ведь центром этой системы является человек, — сообщила вице-губернатор.

Обучающие мероприятия для заместителей руководителей субъектов России, курирующих соцсферу, проходят 23 и 24 октября. В программе интерактивное погружение в проблематику, а также лекции специалистов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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