В шести учреждениях СПО Краснодарского края открыли новые мастерские

Вице-губернатор Кубани Анна Минькова сообщила в соцсетях, что новые мастерские открыли в ссузах Краснодара, Армавира, Сочи, Славянского и Кущевского районов.

По словам замглавы края, в Краснодарском колледже электронного приборостроения создали площадки «Сетевое и системное администрирование» и «Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности». Также в Краснодарском монтажном техникуме появилась мастерская для направления «Промышленная механика и монтаж», а в Армавирском машиностроительном техникуме — мастерская «Токарные работы на станках с ЧПУ».

«В филиале Ленинградского технического колледжа в станице Кущевской открыли обновленную лабораторию сварщиков. Студенты Славянского электротехнологического техникума смогут в современных условиях на практике изучать технологию механизированных работ в растениеводстве. В Сочинском профессиональном техникуме ребята будут постигать веб-технологии на передовом оборудовании», — написала Минькова в Telegram.

Она добавила, что появление новых площадок позволит вывести подготовку студентов на качественно новый уровень.

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