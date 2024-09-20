Всероссийский форум муниципальных инвестиционных уполномоченных проходит в Сочи

Цель мероприятия — найти средства повышения финансовой привлекательности городов.

Опытом инвестиционной политики, сформировавшейся в Краснодарском крае, рассказал гостям форума замгубернатора Кубани Александр Руппель.

«Результаты 2023 года. Из 400 млрд мы превратили в 860 млрд. У меня нет сомнений, если мы сохраним динамику, то превысим стратегическую задачу в 1 трлн рублей — привлеченных инвестиций в экономику Кубани», — отметил Руппель.

Одна из задач форума — популяризация муниципального инвестиционного стандарта, обмен успешными практиками внедрения его элементов в муниципалитетах страны.

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