Валовой региональный продукт Кубани впервые превысит 5,4 трлн рублей в 2024 году

Об этом на ежегодном бизнесфоруме «Преимущества Юга России в экономике предложения» рассказал министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев. Он уточнил, что таких темпов роста удалось добиться благодаря тому, что в 2020 году регион перешел на модель экономики предложения.

«Начали наращивать бюджет развития и создавать новые стимулы для инвесторов. Дополнительно заработали на повышении эффективности предприятий в рамках нацпроекта «Производительность труда», в который сегодня вовлечены 316 предприятий с годовой выручкой более 1,1 трлн рублей», — сказал Юртаев.

Министр экономики Кубани уточнил, что в 2024 году валовой региональный продукт впервые превысит 5,4 трлн рублей. Кроме того, экономическое благополучие региона за счет правильного позиционирования инвесторов стало влиять на социально-демографическое положение, добавил министр экономики края. Так, ранее 75% переезжающих на Кубань на постоянное место жительства людей были пенсионеры, а сейчас — это молодые и трудоспособные люди. И в крае планируют, что ежегодно экономически активного населения будет становиться больше как минимум на 1%, и скоро превысит 2,8 млн занятых людей.

«В результате в Краснодарском крае повысится потребительский спрос, который приведет к еще большему развитию бизнеса и росту экономик», — подытожил Юртаев.

На форуме также обсудили новые точки роста региональной экономики и инструменты ее развития, а также способы сохранения темпов опережающего развития Кубани и Юга России. В завершении прошло награждение победителей рэнкинга «250 крупнейших компаний ЮФО», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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