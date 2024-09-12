План развития здоровой конкуренции в экономике обсудили в Краснодаре

В Краснодаре 12 сентября провели совещание, посвященное теме создания здоровой конкуренции в экономике.

За 4 года в этом направлении удалось выстроить взаимодействие с бизнесом и общественными объединениями, а также создать благоприятную среду для развития предпринимательства. Работу ведут в рамках национального плана развития конкурентной экономики.

«Действующий в регионе План по развитию конкуренции полностью увязан с федеральными стратегическими документами и охватывает ведущие секторы краевой экономики, которые формируют примерно 60% валового продукта и порядка 71% занятости во всей экономике», — отметил министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев.

В 2023 году высокие показатели были отмечены на следующих рынках — медицинском, социальном и ритуальных услуг.

В крае развивают и другие сферы. Так, в 34 районах создают условия для развития дополнительного образования детей. В рейтинге муниципалитетов, показавших высокий уровень развития в разных сферах, лидером стал Краснодар.

«Мы выбрали целых 42 рынка для развития и содействия конкуренции. Хочу обратить внимание, что в 2015 году эти рынки составляли всего лишь 45% от объемов базовых видов деятельности. А в 2023-м мы дотянули этот показатель до 76%», — сказал мэр Краснодара Евгений Наумов.

Краснодар, Новороссийск и Анапа добились наивысших результатов в повышении качества жизни. Среди районов высокий рейтинг у Новокубанского, Тимашевского и Кореновского. Среди органов исполнительной власти лидерами стали министерство курортов, туризма и олимпийского наследия, департаменты потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя, а также министерство промышленной политики Краснодарского края.

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