Сочи вошел в топ-3 городов России по качеству жизни населения

Данные предоставил Финансовый университет при правительстве РФ по итогам первого полугодия текущего года.

Оценивалось качество жизни в 50 российских городах с населением более 250 тыс. человек.

Оценка зависела от ряда важных показателей, в их числе — уровень материального благополучия, доступность недвижимости, качество медобслуживания и образования, состояние экологической среды. Также принимается в расчет готовность населения переезжать в другой город в поисках лучших условий.

Так, в топ-3 вошли Москва, Грозный и Сочи. Следом — Махачкала, Владикавказ, Санкт-Петербург, Владимир, Симферополь, Севастополь и Калуга.

При этом Сочи стал абсолютным лидером в вопросах экологии и образования. Также сочинцы отметили высокий уровень удовлетворенности работой ЖКХ по поддержанию жилищного фонда и благоустройства.

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