Всероссийский форум классных руководителей в Москве открыл прием заявок

Прием заявок на III Всероссийский форум классных руководителей стартовал 20 марта. Он пройдет с 3 по 7 октября. Принимают классных руководителей колледжей, школ, техникумов.

«В 2023 году форум пройдет уже в третий раз. Это мероприятие стало доброй традицией, так как на нем собираются учителя России, чтобы обменяться опытом и пообщаться. В сообществе форума участвуют более 115 тыс. человек, а для сбора в Москву приедет 3 тыс. классных руководителей. Это мероприятие чрезвычайно важно еще и в Год педагога и наставника, поскольку именно классные руководители работают над воспитанием будущих граждан: проводят внеурочные занятия «Разговоры о важном», классные часы, и отвечают достаточно сложные вопросы, которые может задать ребенок. Со своей стороны, Министерство просвещения России акцентирует особое внимание на поддержке таких специалистов, обеспечивая их методическое сопровождение. Одним из действенных инструментов этой работы и является форум классных руководителей», ― сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

«Форум классных руководителей ― это площадка, на которой от первых лиц страны, от ведущих специалистов в области воспитания и образования есть возможность услышать об ориентирах, ценностях, о главных направлениях и планируемых результатах воспитания будущего поколения. Форум ― это еще и встреча с коллегами со всей страны, обмен опытом и возможность создания новых совместных проектов. После участия в форуме все участники становятся частью большой дружной семьи классных руководителей. Форум не заканчивается после очного участия, он теперь навсегда», ― отметила классный руководитель 8 класса СОШ № 1 Динского района имени героя РФ Андрея Туркина Мария Бабченко.

Прием содержит несколько этапов: анкетирование, тестирование по внеурочным занятиям «Разговоры о важном», а также по основам педагогики, представление видеовизитки по теме «Моя воспитательная инициатива» и тренажер классного руководителя.

Форум пройдет в две смены. Классные руководители начальных классов, коррекционных школ и кураторы учреждений СПО встретятся 3-5 октября, а руководители средних и старших классов — 5-7 октября.

«В прошлом году я принимала участие и получила заряд положительных эмоций! Классные руководители со всех уголков нашей огромной страны приехали, чтобы получить новые знания, которые они смогут применить в своей работе», ― рассказала учительница начальных классов СОШ № 18 Сочи Ирина Амосова.

Все участники мероприятия будут приглашены 5 октября на концерт в Государственном Кремлевском дворце, приуроченный ко Дню учителя. На форуме участникам предстоят насыщенные дискуссионная, образовательная и культурная программы, сообщила пресс-служба министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.

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