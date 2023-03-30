С начала учебного года технопарки «Кванториум» посетили школы 24 муниципалитетов Кубани
Об этом 30 марта сообщила в Telegram-канале вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.
Нацпроект «Образование» сделал доступным научно-техническое просвещение для всех школьников. Так, ребята из хуторов, небольших станиц и сел могут обучаться робототехнике, 3D-технологиям, виртуальной и дополненной реальности, работе беспилотников и программированию.
Мобильный комплекс детского технопарка «Кванториум» представляет собой специальный автомобиль, оснащенный высокотехнологичным оборудованием, в котором проводится обучение школьников по инженерным дисциплинам.
«Учителя прибывают в муниципалитет на две недели, потом уроки продолжаются дистанционно, затем ― снова двухнедельное погружение. И таких «сессий» проводится несколько за учебный год», ― сообщила Анна Минькова.
В Краснодарском крае работают 4 мобильных «Кванториума». Каждый год на этой площадке обучаются около 4 тыс. школьников, которые живут в отдаленных населенных пунктах и сельской местности. Мобильные технопарки участвуют в летних профильных сменах.
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