С начала учебного года технопарки «Кванториум» посетили школы 24 муниципалитетов Кубани

Об этом 30 марта сообщила в Telegram-канале вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

Нацпроект «Образование» сделал доступным научно-техническое просвещение для всех школьников. Так, ребята из хуторов, небольших станиц и сел могут обучаться робототехнике, 3D-технологиям, виртуальной и дополненной реальности, работе беспилотников и программированию.

Мобильный комплекс детского технопарка «Кванториум» представляет собой специальный автомобиль, оснащенный высокотехнологичным оборудованием, в котором проводится обучение школьников по инженерным дисциплинам.

«Учителя прибывают в муниципалитет на две недели, потом уроки продолжаются дистанционно, затем ― снова двухнедельное погружение. И таких «сессий» проводится несколько за учебный год», ― сообщила Анна Минькова.

В Краснодарском крае работают 4 мобильных «Кванториума». Каждый год на этой площадке обучаются около 4 тыс. школьников, которые живут в отдаленных населенных пунктах и сельской местности. Мобильные технопарки участвуют в летних профильных сменах.

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