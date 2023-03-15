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Масштабный инженерный форум программистов «Energy Hack» стартовал в Анапе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/masshtabnyj-inzhenernyj-forum-programmistov-energy-hack-startoval-v-anape
Масштабный инженерный форум программистов «Energy Hack» стартовал в Анапе
Фото t.me/anapaofficial

Мэрия Анапы в Telegram-канале 15 марта сообщила о запуске хакатона на площадке «Кванториума».

В молодежном турнире участвуют 27 человек из Анапы, Калининского и Туапсинского районов. Команды, состоящие из трех человек, должны собрать схему на макетной плате, написать и загрузить код в микроконтроллер, представив алгоритмы его работы.

Хакатон открыт при поддержке министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края и Центра детского и юношеского технического творчества Кубани.

Организаторы отмечают, что «Кванториум» в Анапе является важной опорой для будущих работников IT-сферы. Занятия в технопарке посещают более 800 школьников.

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