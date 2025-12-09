Всероссийский фестиваль военно-патриотического кино прошел в Новороссийске

В городе-герое состоялся фестиваль военно-патриотического короткометражного кино для детей и молодежи «Потомки победителей».

В мероприятии приняли участие более 100 авторов из различных регионов России. Это учащиеся медиастудий и ТВ-кружков образовательных учреждений Минобороны РФ.

В рамках фестиваля работало более 350 площадок по всему Краснодарскому краю, Адыгее и в Саратовской области, что стало национальным рекордом по охвату и объему в сфере патриотического воспитания.

Церемония награждения победителей прошла в Морском культурном центре города-героя.

Читайте также: в Краснодаре в ноябре подвели итоги 27-го фестиваля православного кино «Вечевой колокол». Показы прошли в городах и станицах всего края и собрали около 5 тыс. зрителей.

Подпишись, здесь всегда интересно.