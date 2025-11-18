В Краснодаре подвели итоги 27-го фестиваля православного кино «Вечевой колокол»
Ноябрьские показы прошли в городах и станицах всего края и собрали около 5 тыс. зрителей.
За награды «Вечевого колокола» боролись 168 картин из России, Сербии, Беларуси и других стран.
Протоиерей Евгений Глазунов отметил, что фестиваль стал площадкой, где организаторы духовно-нравственного кино могут обменяться опытом и зарядиться новыми идеями — профессиональное сообщество растет и крепнет.
Главный приз жюри присудило сербской документальной ленте «Люди Христовы. Время сегодняшнее» режиссеров Йована Марковича и Эмира Кустурицы — работа, которая, по мнению экспертов, точно передает дух времени и обращается к вечным ценностям.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», на открытии мероприятия первым показали документальный фильм 2024 года «Донбасс. Передовая. Казаки».