В Краснодаре подвели итоги 27-го фестиваля православного кино «Вечевой колокол»

Ноябрьские показы прошли в городах и станицах всего края и собрали около 5 тыс. зрителей.

За награды «Вечевого колокола» боролись 168 картин из России, Сербии, Беларуси и других стран.

Протоиерей Евгений Глазунов отметил, что фестиваль стал площадкой, где организаторы духовно-нравственного кино могут обменяться опытом и зарядиться новыми идеями — профессиональное сообщество растет и крепнет.

Главный приз жюри присудило сербской документальной ленте «Люди Христовы. Время сегодняшнее» режиссеров Йована Марковича и Эмира Кустурицы — работа, которая, по мнению экспертов, точно передает дух времени и обращается к вечным ценностям.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на открытии мероприятия первым показали документальный фильм 2024 года «Донбасс. Передовая. Казаки».

Подпишись, здесь всегда интересно.