Всероссийский День поля для виноградарей впервые проведут в Краснодарском крае

Мероприятие откроют 29 июня в Темрюкском районе на площадке предприятия «Поместье Голубицкое».

В Темрюкском районе самая большая площадь виноградных полей среди муниципалитетов Кубани ― около 70%. В масштабах виноделия он уступает только Республике Крым.

На Дне поля участники увидят технику за работой, узнают актуальные услуги лизинга, ознакомятся с саженцами и удобрениями, со средствами защиты растений. Отраслевые семинары проведут в дегустационных залах, а также семинары по инструментам господдержки разнообразных проектов в виноградарском сегменте.

Мероприятие организовало бюро «Винные истории» при поддержке Федеральной саморегулируемой организации виноградарей и виноделов России, ассоциаций «Кубаньвиноградалко» и «Крымское Бюро Винограда и Вина», Минсельхоза и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.

День поля пройдет по проекту «Стимулирование развития виноградарства и виноделия», который вступил в реализацию в 2022 году. Цель проекта заключалась в расширении площади виноградников на 35% к 2030 году. Для осуществления плана ежегодное финансирование будет варьироваться от 2,4 до 3,3 млрд рублей господдержки.

В первый раз в новейшей истории в 2022 году площадь виноградных полей в России увеличилась до 100 тыс. г. В том же году в Краснодарском крае она увеличилась с 28,9 до 29,6 тыс. г, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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