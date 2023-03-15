Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Всероссийский День поля для виноградарей впервые проведут в Краснодарском крае

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/vserossijskij-den-polya-dlya-vinogradarej-vpervye-provedut-v-krasnodarskom-krae
Всероссийский День поля для виноградарей впервые проведут в Краснодарском крае
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Мероприятие откроют 29 июня в Темрюкском районе на площадке предприятия «Поместье Голубицкое».

В Темрюкском районе самая большая площадь виноградных полей среди муниципалитетов Кубани ― около 70%. В масштабах виноделия он уступает только Республике Крым.

На Дне поля участники увидят технику за работой, узнают актуальные услуги лизинга, ознакомятся с саженцами и удобрениями, со средствами защиты растений. Отраслевые семинары проведут в дегустационных залах, а также семинары по инструментам господдержки разнообразных проектов в виноградарском сегменте.

Мероприятие организовало бюро «Винные истории» при поддержке Федеральной саморегулируемой организации виноградарей и виноделов России, ассоциаций «Кубаньвиноградалко» и «Крымское Бюро Винограда и Вина», Минсельхоза и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.

День поля пройдет по проекту «Стимулирование развития виноградарства и виноделия», который вступил в реализацию в 2022 году. Цель проекта заключалась в расширении площади виноградников на 35% к 2030 году. Для осуществления плана ежегодное финансирование будет варьироваться от 2,4 до 3,3 млрд рублей господдержки.

В первый раз в новейшей истории в 2022 году площадь виноградных полей в России увеличилась до 100 тыс. г. В том же году в Краснодарском крае она увеличилась с 28,9 до 29,6 тыс. г, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: спецмарки «Вино России» получат вина из отечественного винограда.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Маргарите Симоньян пришлось объясниться, почему она перекрестилась не по-православному
Маргарите Симоньян пришлось объясниться, почему она перекрестилась не по-православному
Ушла эпоха: что появится на месте аквапарка «Бегемот» в Геленджике
Ушла эпоха: что появится на месте аквапарка «Бегемот» в Геленджике
Месячный ребенок погиб от истощения в Сочи
Месячный ребенок погиб от истощения в Сочи
«Человек начинается с детства»: 110 лет со дня рождения Сергея Михалкова
«Человек начинается с детства»: 110 лет со дня рождения Сергея Михалкова
Экс-начальника Сочинского ЛУ МВД на транспорте посадили на 3,5 года за взятки от предпринимателей
Экс-начальника Сочинского ЛУ МВД на транспорте посадили на 3,5 года за взятки от предпринимателей
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. По тротуару с ветерком: темнокожего «Сталина» на электросамокате заметили в Сириусе
  2. Американский канал показал, как Су-27 помог упасть беспилотнику США над Черным морем. Видео
  3. Росприроднадзор требует с владельца сухогруза Rio выплатить 647,6 млн рублей за загрязнение Черного моря
  4. Месячный ребенок погиб от истощения в Сочи
  5. Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения собаки на женщину в Краснодаре
  6. Территорию швейной фабрики в центре Краснодара около Кооперативного рынка превратят в модное место
Прямой эфир
Мы в соцсетях