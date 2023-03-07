Спецмарки «Вино России» получат вина из отечественного винограда

Федеральные специальные марки с эмблемой «Вино России» вводятся для российского вина. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Марки появятся на винах, которые сделаны из выращенного в России винограда. Также продукция должна соответствовать всем стандартам качества виноделия. Главная цель — повышение качества отечественных вин и информирование потребителя о таких напитках.

«Марки с эмблемой «Вино России» будут предоставляться производителям, входящим в ассоциацию «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России», и подтвердившим российское происхождение винограда, который используется для изготовления продукции», — сообщает Минфин РФ в Telegram.

В ведомстве добавили, что знак «Вино России» появится на трех федеральных марках с надписями «Вина», «Вина игристые» и «Вина ликерные». Их будут наклеивать на бутылки независимо от объема.

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