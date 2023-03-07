Добровольцы СВО получат удостоверения ветерана боевых действий
Политика
07.03.2023 12:38
Правительство утвердило правила выдачи добровольцам удостоверения ветерана боевых действий.
Теперь граждане, которые вступили в добровольческие формирования, будут получать удостоверение единого образца, которое будет подтверждением статуса ветерана боевых действий и права на льготы.
Для получения удостоверения нужно подать специальное заявление. Выдавать их будут военные комиссариаты по месту постановки на воинский учет или по месту жительства. Также военные комиссариаты будут самостоятельно разыскивать документы в случае утери, сообщает пресс-служба Правительства РФ.
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