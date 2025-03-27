Всероссийский день оказания бесплатной юридической помощи пройдет на Кубани

Представители Краснодарского регионального отделения Ассоциации юристов России проведут бесплатные консультации 28 марта.

Жители региона могут обратиться за юридической помощью без предварительной записи с 09:00 до 17:00 по телефону 8 (861) 259-08-24. Можно будет проконсультироваться по любому правовому вопросу.

«Члены Ассоциации юристов России будут вести прием как очно, так и заочно», — рассказал заместитель председателя Краснодарского регионального отделения Ассоциации юристов России Михаил Дорошко.

Больше информации о Всероссийском едином дне оказания бесплатной юридической помощи в очно-заочном формате можно получить на сайте Ассоциации, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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