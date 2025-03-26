Вице-губернатор Пергун принял участие в отчетной сессии Совета Северского района

Евгений Пергун поблагодарил от имени губернатора администрацию муниципалитета, депутатский корпус и активных жителей за работу.

И. о. главы муниципалитета Дмитрий Малов сообщил о результатах деятельности за прошлый год. Так, районные предприятия поставляют на экспорт продукты, мебель, нефтепромысловое оборудование, аэрозольную продукцию, хлебопекарное и котельное оборудование, лакокрасочные материалы, композитные материалы и системы для виноградарства.

Евгений Пергун сообщил, что налоговые и неналоговые доходы в бюджет муниципалитета составили 1,7 млрд рублей.

«План налоговых и неналоговых доходов на 2024 год исполнен на 120 %, прирост доходов к уровню 2023 года составил более 440 млн рублей», — добавил он.

Кроме того, вице-губернатор отметил достижения района в сфере ТЭК и ЖКХ. По поручению губернатора с 2016 года здесь каждый год обновляют 5 % водопроводных сетей. Уже привели в порядок 255 из 635 км, из них 22 км в течение прошлого года. Дмитрий Малов подчеркнул, что район активно участвует в госпрограммах.

«По итогам 2024 года — в 15 из 21 возможных. Объем финансирования составил 2,8 млрд рублей», — сообщил он.

По словам Малова, на развитие сферы образования направили свыше 2,6 млрд рублей. Из них 80 млн рублей — из федерального, более 1,7 млрд краевого и порядка 853 млн рублей — местного бюджетов. По итогам сессии депутаты признали работу главы и администрации Северского района удовлетворительной, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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