Всероссийские соревнования по велосипедному спорту пройдут в Краснодарском крае
Всероссийские соревнования в групповой гонке по велосипедному спорту-шоссе среди юношей 15-16 лет на дистанции 70 км состоятся в Анапе с 19 по 21 апреля.
С 21 по 23 апреля пройдет первенство РФ в индивидуальной горной гонке на время по велосипедному спорту-шоссе в этой же возрастной группе на дистанции 14 км. Сообщается, что комплект медалей в этой дисциплине у юношей разыграют впервые.
Вице-губернатор Краснодарского края Александр Власов сообщил, что в соревнованиях в Анапе примут участие порядка 150 велосипедистов из 19 регионов страны.
Всего на Кубани велосипедным спортом занимаются свыше 8 тыс. человек .Среди них 913 велосипедистов занимаются на базе 17 спортивных отделений.
Кроме того, с 21 по 24 апреля в Псебае состоится финал Кубка России и Всероссийских соревнований по маунтинбайку в гонке «короткий круг». За звание лучших будут бороться действующие чемпионы РФ. Краснодарский край представят три спортсмена.
«Краснодарский край стал местом притяжения сильнейших спортсменов страны. Здесь они смогут продемонстрировать свои силы и определить лучшего. Радует, что именно наш регион стал площадкой для проведения соревнований всероссийского уровня. Этому способствуют как комфортные климатические условия, так и соответствующие требованиям трассы», — цитирует министра физической культуры и спорта региона Серафима Тимченко пресс-служба администрации Краснодарского края.
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